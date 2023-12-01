Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ'de Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ'de Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı yapıldı.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Senato Salonu'ndaki etkinlikte, çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını bildirdi.

        ​​​​​​​ERÜ'nün araştırma faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler veren Altun, uluslararasılaşmaya önem veren bir üniversite olduklarına kaydetti.

        Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de üniversitelerinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

        Konuşmaların ardından üniversitelerin araştırma dekanlıkları yürüttükleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

        Çalıştaya, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan ile Düzce, Sakarya, İstanbul Teknik, Uludağ, Ankara ve Karadeniz Teknik üniversitelerinin araştırma dekanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar

        Benzer Haberler

        Kayserisporlu futbolcular Bünyan'da öğrencilerle buluştu
        Kayserisporlu futbolcular Bünyan'da öğrencilerle buluştu
        Başkan Büyükkılıç, çamaşır yıkama merkezini ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, çamaşır yıkama merkezini ziyaret etti
        Kayseri'de bir kişiyi silahla yaralayan iki kardeşe hapis cezası
        Kayseri'de bir kişiyi silahla yaralayan iki kardeşe hapis cezası
        Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlenecek
        Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlenecek
        Eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanığa verilen cezanın gerekçesi aç...
        Eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanığa verilen cezanın gerekçesi aç...
        Kayserili güreşçiler, Türkiye şampiyonası için Çorum'a gidecek
        Kayserili güreşçiler, Türkiye şampiyonası için Çorum'a gidecek