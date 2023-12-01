ERÜ'de Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı yapıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Senato Salonu'ndaki etkinlikte, çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını bildirdi.

​​​​​​​ERÜ'nün araştırma faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler veren Altun, uluslararasılaşmaya önem veren bir üniversite olduklarına kaydetti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de üniversitelerinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Konuşmaların ardından üniversitelerin araştırma dekanlıkları yürüttükleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Çalıştaya, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan ile Düzce, Sakarya, İstanbul Teknik, Uludağ, Ankara ve Karadeniz Teknik üniversitelerinin araştırma dekanları katıldı.