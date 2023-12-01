Kayseri'de "Mevlana ile Aşkın Kanatlarına Yolculuk" programı düzenlendi
Talas Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi'yi vefatının 750. yılında düzenlediği etkinlikle andı.
Talas Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi'yi vefatının 750. yılında düzenlediği etkinlikle andı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda, sanatçı Mustafa Demirci ile Asım Akkuş ve ekibinin sahne aldığı "Mevlana ile Aşkın Kanatlarına Yolculuk" programı düzenlendi.
Programda, mesnevi sohbetleri, tasavvuf musikisi konseri ve Mevlevi mukabelesi gerçekleştirildi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programa katılanlara teşekkür etti.
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