Melikgazi Belediyesi ilçeye 5 yılda 15 sosyal tesis kazandırdı

Melikgazi Belediyesi tarafından 5 yılda yaptırılan 15 sosyal tesis, vatandaşlara hizmet veriyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde kadınlar, gençler ve yaşlılar olmak üzere birçok kesime hitap eden sosyal tesislere önem verdiklerini bildirdi.

İlçenin her noktasına hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçenin muhtelif bölgelerine sosyal tesisler kazandırıyoruz. Birçok mahallemizde yapımını tamamladığımız sosyal tesisler hizmet vermeye başladı. İldem, Selçuklu, Demokrasi, Altınoluk, Hunat, Kıranardı, Osman Kavuncu, Gülük, Alpaslan, Kocatepe, Turan, 30 Ağustos, Alpaslan ve Anafartalar mahallelerimize 15 sosyal tesis yaptık. Bu tesislerimiz sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri. Yapılan tesislerimizi çok fonksiyonlu ve bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarına göre inşa ettik. Hizmetlerin geri dönüşlerinden de oldukça memnunuz."