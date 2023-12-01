Kocasinan Akademi'de kursiyerler farklı meslekler öğreniyor

Kayseri'de Kocasinan Akademi'de kursiyerler aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Akademi tesislerinde eğitim alan kadınlar, öğrendikleri mesleklerle ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için sosyal tesisler yaptıklarını ifade etti.

Kocasinan Akademi ile her alanda kurs hizmeti verdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Akademi çatısı altında genç yaşlı, kadın erkek demeden herkesin kişisel donanımını arttırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza 7 yıldan fazla hizmet verdiğimiz Kocasinan Akademi ile on binlerce vatandaşa dokunduk. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle her geçen gün farklı ve yeni kurslar açıyoruz. Özellikle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında eğitim almak isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir meslek dalında eğitim almalarını sağlıyoruz."