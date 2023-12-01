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        Danişmendli hükümdarı Melik Mehmed Gazi, Kayseri'deki türbesinde anıldı

        Danişmendlilerin üçüncü hükümdarı Melik Mehmed Gazi, Kayseri'de türbesi başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:22
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        Danişmendli hükümdarı Melik Mehmed Gazi, Kayseri'deki türbesinde anıldı
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        Danişmendlilerin üçüncü hükümdarı Melik Mehmed Gazi, Kayseri'de türbesi başında anıldı.

        Kayseri'yi, 1134-1143 yıllarındaki hükümdarlığında başkent yapan Melik Mehmed Gazi için Ulu Cami'nin yanındaki türbesinde anma töreni düzenlendi.

        Törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

        Büyükkılıç, burada Yasin-i Şerif okudu, Melik Mehmed Gazi için dua edildi.

        Memduh Büyükkılıç, etkinliğin ardından gazetecilere, Kayseri'nin camileri, hamamları, medreseleriyle bir Selçuklu kenti olduğunu söyledi.

        Melik Mehmed Gazi'nin kent için önemine değinen Büyükkılıç, şehrin banisini rahmetle andıklarını dile getirdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Kayseri'nin Türk-İslam kenti haline gelmesinde Melik Mehmed Gazi'nin büyük emeği olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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