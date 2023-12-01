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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:33
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.Y. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık T.Y. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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