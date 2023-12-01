Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık T.Y. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.