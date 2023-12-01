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        Kayseri'de 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "Öncelikli Alanlar Eksenli Araştırma Grupları İş Birlikleri" teması ile düzenlenen 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:49
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        Kayseri'de 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "Öncelikli Alanlar Eksenli Araştırma Grupları İş Birlikleri" teması ile düzenlenen 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı sona erdi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, çeşitli üniversitelerden 600'ün üzerinde araştırmacının katıldığı 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı kapanış toplantısıyla sona erdi.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Kültür Merkezi'nde 2 gün süren çalıştayın kapanışında, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Altun, "Ülkemiz açısından üniversite olarak neler yapabiliriz yaklaşımıyla bu çalıştayı düzenledik. Bu tür toplantılar yakılmış bir meşale gibi düzenli bir şekilde her yıl yapılacaktır." ifadesini kullandı.

        Altun, ERÜ'nün AR-GE çalışmalarında belirli bir seviyeyi yakaladığını işaret ederek ÜR-GE faaliyetlerini artırmak içinde önemli adımlar attıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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