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        Başkan Büyükkılıç Talas Bulvarı'ndaki kavşak düzenlemesini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı'ndaki üniversite kavşağında tamamlanan düzenleme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:49 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:54
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        Başkan Büyükkılıç Talas Bulvarı'ndaki kavşak düzenlemesini inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı'ndaki üniversite kavşağında tamamlanan düzenleme çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin kent genelinde gerekli görülen kavşaklardaki düzenleme çalışmalarını sürüyor.

        Büyükkılıç, çalışmaların tamamlandığı üniversite kavşağında düzenlemeyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Esenli, huzurlu ve güvenli bir şekilde bu düzenlemeyle hem kavşak rahatlamış olacak hem de yolumuz açılmış olacak." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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