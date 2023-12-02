Başkan Büyükkılıç Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, engelli olarak dünyaya gelmenin ya da sonradan engelli olmanın insanın saygınlığından hiçbir şey götürmeyeceğini vurguladı.

Her bireyin engelli adayı olduğunun altını çizen Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah bizlerin kalbine bakar. İnsan eşrefi mahlukat olarak saygın bir varlıktır. Özel kardeşlerimiz için ayrı bir hassasiyet göstermek de vazifemizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak kentte birçok proje ve hizmet gerçekleştiriyoruz ve özel bireylerimizi de düşünerek hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.