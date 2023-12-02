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        Melikgazi Belediyesi 2 kilometrelik yolda genişleme çalışması yapıyor

        Melikgazi Belediyesinin Erenköy Mahallesi'ndeki 2 kilometrelik yolda çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:31 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:31
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        Melikgazi Belediyesi 2 kilometrelik yolda genişleme çalışması yapıyor
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        Melikgazi Belediyesinin Erenköy Mahallesi'ndeki 2 kilometrelik yolda çalışması sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Billur Bağları Caddesi ve Büyük Elmalı Sokak'ta yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolda genişletme çalışmasında alt yapı işleri tamamlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelinde yol standardını yükseltmek, vatandaşların daha rahat ve konforlu yollarda hizmet almalarını sağlamak için gayret gösterdiklerini belirtti.

        Palancıoğlu, çalışmaların alt yapı kısmının tamamlandığını, en kısa sürede asfalt serim işleminin de gerçekleştirileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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