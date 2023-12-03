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        Fizyoterapisti sayesinde yüzmeyle tanışan engelli İbrahim ilk şampiyonasında 8 madalya topladı

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de, fizyoterapisti aracılığıyla 6 ay önce yüzme sporuna başlayan doğuştan kolları olmayan, sol bacağı kısa 10 yaşındaki İbrahim Akbulut, ilk kez katıldığı Paralimpik Yüzme Bölge Şampiyonası'nda 4 altın, 4 gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:17
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        Fizyoterapisti sayesinde yüzmeyle tanışan engelli İbrahim ilk şampiyonasında 8 madalya topladı
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de, fizyoterapisti aracılığıyla 6 ay önce yüzme sporuna başlayan doğuştan kolları olmayan, sol bacağı kısa 10 yaşındaki İbrahim Akbulut, ilk kez katıldığı Paralimpik Yüzme Bölge Şampiyonası'nda 4 altın, 4 gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

        Engeline rağmen yaşama sevincini hiç yitirmeyen İbrahim, rehabilitasyon merkezindeki fizyoterapisti aracılığıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Safiye Kayabal ile tanıştı.

        İl Müdürlüğünün olimpik havuzunda 6 ayda yüzmeyi öğrenen Osman Kavuncu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İbrahim, ilk sınavını 19-20 Ekim'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen Paralimpik Yüzme Bölge Şampiyonası 1. Bölge yarışmalarında verdi.

        İbrahim, 10-13 yaş kategorisinde 50 metre serbest, 50 metre sırt üstü, 100 metre serbest ve 100 metre sırt üstünde birincilik kürsüsüne çıkarken bu 4 kategoride genel klasmanda da 4 gümüş madalya kazanmayı başardı.

        - "İlk yarışmalarımda 8 madalya kazandım"

        İbrahim Akbulut, AA muhabirine, yüzmeyi öğrendikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.

        Antrenörü Safiye Kayabal’ın kendisine yüzme öğrettiğini anlatan İbrahim, "Öğretmenime yüzmek istediğimi söyledim, o da yardım etti. Hedeflerim arasında ilk önce Türkiye birincisi olmak vardı, bunu başardım. İlk yarışmamda 4 altın, 4 gümüş madalya kazandım. Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum.” dedi.

        İbrahim, antrenörünün desteğiyle daha büyük başarılar için havuzda antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirdi.

        - "Milli takıma doğru yol alacağız"

        Antrenör Safiye Kayabal da İbrahim’in yüzmeye yeteneği olduğunu anlatarak, "İbrahim’in fizyoterapisti beni aradı, ondan bahsetti, kollarının olmadığını söyledi, 'Yüzebilir mi?’ dedi. 'Görmem lazım' dedim. Havuza geldi, tanıştık. Sonra yüzmeye başladık. Yeteneği olduğu için çok da güzel yüzüyor. Yarışlara da katıldı, inşallah milli takıma doğru yol alacağız." diye konuştu.

        - “Madalyaları aldı, öz güveni geldi”

        İbrahim'in, yüzmeye başlayıp bu sporda madalya kazanmasıyla öz güveninin de arttığına dikkati çeken Kayabal, şunları kaydetti:

        "İbrahim, çok pozitif bir çocuk. Kesinlikle engeliyle bir problemi yok. İbrahim 6 ayır benimle yüzüyor. Onu yarışmalara hazırlamaya başladım. Antrenmanlarımız tam gaz devam ederken İbrahim bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. 2 ay antrenmanlara katılamadı ancak yarışlara gittik, 8 madalya aldık, 4 birinciliği, 4 ikinciliği var. Madalyaları aldıktan sonra öz güveni geldi. Yüzme sporuna başlayıp madalyaları alınca arkadaşlarının da bakış açısı değişti. Ailesiyle bizler çok mutluyuz. Bizlerin hedefi milli takım. Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz."

        Anne Neriman Akbulut ise oğlunun yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, kazandığı madalyalarla tüm ailenin gururlandığını söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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