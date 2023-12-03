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        Türkiye Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde Kayseri Görme Engeliler ikinci oldu

        Türkiye Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde Kayseri Görme Engeliler Spor Kulübü, ikinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:57
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        Türkiye Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde Kayseri Görme Engeliler ikinci oldu
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        Türkiye Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde Kayseri Görme Engeliler Spor Kulübü, ikinci oldu.

        Kayseri Görme Engeliler Spor Kulübü, Dünya Engeliler Günü'nde ligin 12. haftasında Argıncık Stadyumu'nda Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği ile karşılaştı.

        Kayseri Görme Engeliler Spor Kulübü, sahasında Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği'ni 2-0 mağlup etti.

        Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Kayseri ekibi, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübünün ardından ligi ikinci sırada tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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