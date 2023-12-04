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        Kayseri'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:08
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        Kayseri'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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