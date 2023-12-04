Kayseri'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dairede hasar oluştu.

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