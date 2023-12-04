Kayseri'de 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de narkotik polislerince düzenlenen operasyonda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir kamyonette 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan operasyon sırasında meydana gelen trafik kazasında 2 polisin hafif yaralandığı öğrenildi.

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