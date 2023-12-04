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        Kayseri'de 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de narkotik polislerince düzenlenen operasyonda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:42
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        Kayseri'de 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de narkotik polislerince düzenlenen operasyonda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir kamyonette 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan operasyon sırasında meydana gelen trafik kazasında 2 polisin hafif yaralandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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