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        Kayseri'den kısa kısa

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki yol çalışmalarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:45
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki yol çalışmalarını denetledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Saraybosna Mahallesi'ndeki yeni imarlaşan bölgede 1 kilometrelik uzunluktaki yolun asfalt çalışmasını inceledi.

        Her mahalleyi yenilemek, değiştirmek ve dönüştürmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Mevsimin elverdiği sürece çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaklaşık 8 aydır sahada gerek yol çalışması gerek çevre düzenlemeleri gerekse otopark ve park yapımında, şehre hizmet verecek her türlü altyapıyı hazırlama noktasında yoğun bir şekilde çalışılıyor. Bu yıl planladığımız ve sonradan ihtiyaç olan bölgelerdeki çalışmalarımızın tamamlanmasıyla sezonu tamamlamış olacağız. Kendi asfalt plentimiz, agrega tesisimiz ve diğer donatılarımızla yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

        - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclis Toplantısı'na katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi.

        Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin yaklaşık 7 bin yıllık tarihi olan kadim bir şehir olduğunu belirterek, bu zenginlikle hoşgörünün de merkezi olduğunu ifade etti.

        Kayseri'nin bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Büyükkılıç, "Başınızı hangi yöne çevirsek mutlaka bir medeniyete ait olan eseri ve zenginliği gözlemleriz. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan ama sıkıntısını yaşatmayan 1,5 milyon nüfusu olan büyük şehirdir. Aynı zamanda uyum kültürüyle, yöneticileriyle kolektif bir çalışma yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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