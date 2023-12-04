29. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Çalışma Grubu, Kayseri'de toplandı

29. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Çalışma Grubu Toplantısı, Melikgazi Belediyesinin ev sahipliğinde Kayseri'de gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, toplantıyı Kayseri'de yapmaktan duydukları memnuniyeti aktardı.

Toplantıda iklim değişikliğine karşı dirençli toplumlar oluşturma konusunun ele alındığını belirten Palancıoğlu, Avrupa Birliği ile ilişkilerin gelişmesinin Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

Palancıoğlu, Türkiye'nin, çevresindeki savaşlara rağmen büyüdüğüne dikkati çekerek, "Yıllardır devam eden Türkiye-AB ilişkilerinin, başlangıçtan itibaren inişli çıkışlı olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Belirli dönemlerde yaşanan krizlere rağmen Türkiye ve Avrupa Birliği, mevcut ilişkiyi üyelik perspektifi çerçevesinde sürdürmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili konuşan Palancıoğlu, AB'nin Filistin konusunda üzerine düşeni yapması ve acilen bir çözüm bulması gerektiğinin altını çizdi.

Filistin'in 75 yıldır İsrail'in işgaline ve zulmüne maruz kaldığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sınırlarında savaşlar var. Ukrayna Savaşı var. Son olarak Filistin'de yaşanan katliam var. Benim de çocuklarım var. Oradaki çocukların katledildiğini görmek istemiyorum. Bu soruna acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz artık sonuç görmek istiyoruz. Biz bir millet olarak kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Türkiye, dünyada en fazla insani yardım yapan ülkelerin başında gelmektedir. Gayretlerimizi de sürdüreceğiz. Daha yaşanılır, barış ve huzur dolu bir dünyayı inşa etmek duygusuyla yapılacak tüm çalışmaların ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Bremen Eyalet Parlamentosu Başkanı Antje Grotheer ise "Kayseri çok misafirperver bir şehir, 2 gündür bizi çok güzel misafir ettiler. Organizasyondaki emeği için kendilerine teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.