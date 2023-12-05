Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç turizmcilerle buluştu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kentte turizm faaliyeti yürüten otel ve seyahat acenteleri yöneticileriyle bir araya geldi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kentte turizm faaliyeti yürüten otel ve seyahat acenteleri yöneticileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri Mutfağı'nda gerçekleşen toplantıya Çiçek ve Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesine kent turizmine verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ise turizm acenteleri ve otel yöneticilerine teşekkür ederek, "Kadim şehrimizi turizm anlamında daha da ön plana çıkarmak için bir araya geldiğimiz turizmcilerimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Cıngı da Kayseri'nin çok kaliteli otellerin yer aldığı kent haline geldiğini, Erciyes Dağı'ndaki otellerin her geçen gün arttığını vurguladı.

Çiçek ve Büyükkılıç, turizm acenteleri ve otel müdürlerinin talep ve önerilerini de dinledi.