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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 70 hektarlık arazinin sulama sistemini yeniledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas ilçesinde 70 hektarlık arazinin sulama sistemini modernize etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:54 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:56
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 70 hektarlık arazinin sulama sistemini yeniledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas ilçesinde 70 hektarlık arazinin sulama sistemini modernize etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cebir Mahallesi'ndeki 70 hektarlık arazideki sulama sistemi 4 milyon 132 bin liralık yatırımla yenilendi.

        Alana 5 bin 64 metre polietilen boru döşenerek hayata geçirilen projeden 50 çiftçi faydalanıyor.

        Proje kapsamında çiftçilerin işini kolaylaştırmak amacıyla tarla başlarına 42 almaç takıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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