Kayseri Büyükşehir Belediyesi 70 hektarlık arazinin sulama sistemini yeniledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas ilçesinde 70 hektarlık arazinin sulama sistemini modernize etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cebir Mahallesi'ndeki 70 hektarlık arazideki sulama sistemi 4 milyon 132 bin liralık yatırımla yenilendi.

Alana 5 bin 64 metre polietilen boru döşenerek hayata geçirilen projeden 50 çiftçi faydalanıyor.

Proje kapsamında çiftçilerin işini kolaylaştırmak amacıyla tarla başlarına 42 almaç takıldı.