Talas Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Talas Belediyesi'nde yılın son meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açılamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen aralık ayı meclis toplantısında 11 madde görüşüldü.

Çeşitli komisyon raporları, Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait konuları da içeren 11 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Yalçın, kararların çok yüksek oranda oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, meclis üyelerine teşekkür etti.

Meclis oturumunda 2023 yılı iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimi ile ilgili üyelere bilgi verildi.