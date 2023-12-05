Kayseri Büyükşehir Belediyesi "at pansiyonu" hizmeti başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, atların sağlık, bakım, beslenme gibi günlük ihtiyaçlarının karşılandığı "at pansiyonu" hizmetini başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, biri süre önce atlı tur etkinliği başlatan Büyükşehir, şimdi de atların sağlık, bakım, beslenme gibi günlük ihtiyaçlarının karşılandığı "at pansiyonu" hizmetini uygulamaya koydu.

Pansiyon, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde hizmet veriyor.