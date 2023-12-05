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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi "at pansiyonu" hizmeti başlattı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, atların sağlık, bakım, beslenme gibi günlük ihtiyaçlarının karşılandığı "at pansiyonu" hizmetini başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:10
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi "at pansiyonu" hizmeti başlattı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, atların sağlık, bakım, beslenme gibi günlük ihtiyaçlarının karşılandığı "at pansiyonu" hizmetini başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, biri süre önce atlı tur etkinliği başlatan Büyükşehir, şimdi de atların sağlık, bakım, beslenme gibi günlük ihtiyaçlarının karşılandığı "at pansiyonu" hizmetini uygulamaya koydu.

        Pansiyon, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde hizmet veriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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