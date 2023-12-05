Kocasinan Belediyesi bu yıl 132 binden fazla fidan dikti Kocasinan Belediyesinin 2023 yılında 132 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluşturduğu bildirildi.

Kocasinan Belediyesinin 2023 yılında 132 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluşturduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklama göre ekipler, 2023 yılında 132 binden fazla, son 9 yılda ise 878 bin ağaç dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da herkesin dikili bir ağacı olsun" parolasıyla çalıştıklarını ve yapılan çalışmalarla Kocasinan nüfusunun iki katı ağaç diklerini ifade etti.

Belediye olarak ilçenin yeşillendirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Hem kentsel dönüşüm alanlarında hem de diğer bölgelerimizde insanların daha güzel vakit geçirebilecekleri ve daha mutlu olabilecekleri parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha da güzelleştirmek adına benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini de vurguladı.