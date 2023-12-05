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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi elektrikli 15 otobüs aldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, filosunu 15 çevre dostu elektrikli körüklü otobüsle genişletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:03
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi elektrikli 15 otobüs aldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, filosunu 15 çevre dostu elektrikli körüklü otobüsle genişletti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüzde 100 elektrikli olan araçlar, 18 metre uzunluğunda ve 144 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, alımı gerçekleştirilen otobüslerden 2'nin teslim alındığını kalan kısmının ise yakın zamanda geleceğini belirtti.

        Kayseri'yi her alanda olduğu gibi ulaşım da daha iyi noktalara taşıma gayretinde içerisinde olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Bu dönemde 73 yeni otobüs aldık. Bunların içerisinde 18 metrelik körüklü otobüsler de dahildir. 11 yeni tramvay aracı aldık ve 550 bin civarında yolcu taşıyoruz. 180 bini tramvaylarla ulaşım sağlıyor. İldem'den biniyor, Şehir Hastanesi'nde ya da Mobilyakent'te iniyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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