Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'da düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'da düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, toplantıda yatırımları da değerlendirdi.
Doğalgaz çalışmalarında SOCAR yetkililerinin uyumlu çalışmaları neticesinde yatırımların verimli yürütüldüğünü belirten Büyükkılıç, "Şehrimiz ve ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunmak ve kesintisiz doğal gaz akışı sağlamak için büyük bir özveriyle çalışan şirketimize teşekkür eder, alınan kararların hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç, SOCAR Türkiye Burhaneddin Kütüphanesi’ni de gezerek, hizmetler hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.