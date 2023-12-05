Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'da düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, toplantıda yatırımları da değerlendirdi.

Doğalgaz çalışmalarında SOCAR yetkililerinin uyumlu çalışmaları neticesinde yatırımların verimli yürütüldüğünü belirten Büyükkılıç, "Şehrimiz ve ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunmak ve kesintisiz doğal gaz akışı sağlamak için büyük bir özveriyle çalışan şirketimize teşekkür eder, alınan kararların hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, SOCAR Türkiye Burhaneddin Kütüphanesi’ni de gezerek, hizmetler hakkında bilgi aldı.