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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "tehdit" iddiasıyla yeniden yargılanan sanığın cezası değişmedi

        Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Yargıtay'ın bozma ilamı üzerine yeniden yargılandığı davada aynı cezayı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:48
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "tehdit" iddiasıyla yeniden yargılanan sanığın cezası değişmedi
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        Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Yargıtay'ın bozma ilamı üzerine yeniden yargılandığı davada aynı cezayı aldı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan sanık V.Ö'nün avukatı, müvekkilinin yargılandığı başka bir dosyada cezai ehliyeti olmadığı için beraat etmesini gerekçe göstererek Yargıtay'a itirazda bulundu.

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hakkında kısıtlılık kararı da bulunan ve babası vasi olarak tayin edilen sanığın avukatının itirazını kabul edip, yeniden akıl sağlığı raporu aldırılmasını isteyerek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık V.Ö, vasi babası ve avukatı hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, yeniden aldırılan raporun, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu yönünde çıktığını tutanağa geçirdi.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "tehdit" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanığın babası, oğlunun 3 yaşında havale geçirdiğini, bu nedenle zeka geriliği olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık V.Ö'ye "tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

        - Olay

        Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bazı paylaşımları beğendiği iddiasıyla hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından dava açılan V.Ö, mahkemedeki savunmasında, o gün acelesi olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini öne sürmüştü.

        Mahkeme heyeti, akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor çıkan sanığı, "tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay, "hakaret" suçundan da 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı, "hakaret" suçu cezası için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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