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        İki yılda 21 madalya kazanan para yüzücü Ecrin'in hedefi milli takıma seçilmek:

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de 2 yaşındayken geçirdiği operasyonda bacaklarını kullanamaz hale gelen 11 yaşındaki Ecrin Bütün, yüzme sporuna başladığı 2 yılda katıldığı yarışmalarda 16 altın, 5 gümüş madalya kazanarak, hedefini milli takıma çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:08
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        İki yılda 21 madalya kazanan para yüzücü Ecrin'in hedefi milli takıma seçilmek:
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de 2 yaşındayken geçirdiği operasyonda bacaklarını kullanamaz hale gelen 11 yaşındaki Ecrin Bütün, yüzme sporuna başladığı 2 yılda katıldığı yarışmalarda 16 altın, 5 gümüş madalya kazanarak, hedefini milli takıma çevirdi.

        Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu 5. sınıf öğrenci Ecrin, 2 yaşında omuriliğinde tespit edilen kitlenin alındığı operasyon sonrası yürüme yetisini kaybetti.

        Engeline rağmen yaşama sevincini yitirmeyen Ecrin, 2 yıl önce yetenek tarama testlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Safiye Kayabal ile tanıştı, İl Müdürlüğünün olimpik havuzunda yüzmeyi öğrenerek, antrenörünün desteğiyle yarışmalara hazırlandı.

        Ecrin, ilk sınavını yüzmeye başladıktan 6 ay sonra geçen yıl 6-7 Aralık'ta Konya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda verdi. Ecrin Bütün burada açık yaş ve 8-11 yaş kategorilerinde 200 metre serbest ve 150 metre karışıkta 4 altın madalya aldı.

        Aynı şampiyonada 100 metre kurbağalama ve serbestte açık yaşta 2 gümüş madalya elde eden Ecrin, 8-11 yaş kategorisinde ise 2 altın madalya aldı, 8-11 yaş kategorisi 50 metre serbestte ise birinciliğe kulaç attı.

        Ecrin, bu yıl 19-20 Ekim'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen Paralimpik Yüzme Bölge Şampiyonası 1. Bölge yarışmalarında 200 metre serbest, 150 metre karışık ve 100 metre kurbağalamada açık yaş ve 8-11 yaş kategorilerinde 6 altın madalya aldı. 50 metre ve 100 metre serbestte, 50 metre sırtüstünde açık yaş kategorilerinde 3 gümüş madalyaya uzanan Ecrin, bu kulvarların 8-11 yaş grubunda ise 3 altın madalya kazandı.

        Ecrin, elde ettiği başarıyla 12-14 Aralık'ta Ankara'da yapılacak Para Yüzme Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

        - "Hedefimde milli takım var"

        Ecrin Bütün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeyi çok sevdiğini ifade ederek, sporun kendisine katkıları olduğunu söyledi.

        Antrenörü Safiye Kayabal’ın kendisine yüzme öğrettiğini anlatan Ecrin, "Ben yetenek tarama testine katıldım. Safiye hocam ile orada tanıştım. Beni o yüzmeye davet etti. 2 senedir yüzüyorum. Toplam 21 madalya kazandım. 9’unu Konya’da, 12’sini Mersin'de kazandım. Barajları geçtim, milli takım seçmeleri için Ankara’ya gideceğim. Bu spor bana çok şey kattı. Hedefimde milli takım ve Türk bayrağımızı dalgalandırmak var." diye konuştu.

        - "Ecrin'in yetenekli olması sporculuğuna katkı sundu"

        Antrenör Safiye Kayabal da yüzme branşında tüm stilleri öğrenen Ecrin'in çok pozitif bir sporcu olduğunu ifade etti.

        Kayabal, yüzme sporunu herkesin yapabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Ecrin ile yetenek taramalarında tanıştık. Onu tekerlekli sandalyede gördüğümde 'Ecrin, yüzmeye gelir misin?' dedim, 'Gelirim öğretmenim' dedi. 'Yüzebilir miyim?' diye sordu, 'Tabi ki yüzebilirsin' dedim. Yüzmeyi çok sevdi. Çok yetenekli bir çocuk. Yetenekli olması sporculuğuna da çok katkı sundu. Tüm stilleri öğrendi. Birlikte 2 yarışa katıldık. Toplamda da 21 madalya ile Kayseri’ye döndük. Bundan sonraki hedefimiz milli takım. Ecrin ile Avrupa’da inşallah Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz."

        - "Pes etmeden devam ettik"

        Baba Mevlüt Bütün ise kızlarını her zaman desteklediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Ecrin 2 yaşından sonra yürümemeye başladı. Omuriliğinde bir kitle tespit edildi. Bu kitle ameliyatla alındı ama omuriliğe zarar verdi ve yürüyemedi. Daha sonra kanser tedavisi ve ilik nakli oldu. Çok şükür, şu an tedavilerimiz devam ediyor. Ecrin, Safiye hocasıyla tanıştı. Antrenörünün de teşviki, bizlerin desteğiyle spora devam etti. Kendisi yüzmeyi çok sevdiği için bizler de destek olduk. Desteklerimizi hiçbir zaman esirgemedik. Pes etmeden devam ettik ve sonuna kadar da devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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