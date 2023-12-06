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        GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:23
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de, mobilya üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

        İlk belirlemelere göre, elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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