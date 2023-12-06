Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, okul inşaat alanını inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu'nun yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Köşk Mahallesi'nde inşasına başlanacak ilk ve ortaokul, Melikgazi Belediyesi, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırsever Osman Ulubaş'ın işbirliğiyle yaptırılacak.

Palancıoğlu, 9 Aralık'ta temel atma töreninin gerçekleştirileceğini belirtti.

Mahallede Osman Ulubaş Anaokulu, lisesi ve spor salonunun yer aldığını aktaran Palancıoğlu, "Bu okulun hemen yanına ihtiyaç duyulan ilk ve ortaokulun temelini atıyoruz. Yeni okullarımızla bölgede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Allah Osman amcaya güç verdikçe, yeni hayırlar yapmaya devam edecek inşallah." ifadesini kullandı.

Hayırsever Ulubaş ise okulun vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.