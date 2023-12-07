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        Kayseri'de "Lösemiyi Tanımak" konulu seminer düzenlendi

        Kayseri'de öğrencilere "Lösemiyi Tanımak" konulu seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:55
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        Kayseri'de "Lösemiyi Tanımak" konulu seminer düzenlendi
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        Kayseri'de öğrencilere "Lösemiyi Tanımak" konulu seminer verildi.

        OSB Teknik Koleji tarafından okulda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Pelin Su Öztürk ile Murat Gündoğan, lösemi hakkında bilgi verdi.

        Okul Müdürü Abdullah Yıldız, farkındalığı arttırmak amacıyla düzenledikleri bu tür çalışmaları düzenli yapılacaklarını bildirdi.

        Yıldız, seminere katılan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

        Lösemiyi yenen okulun mezunlarından Ahmet Can Karaca da tedavi sürecinde yaşama dair umudunu yitirmediğini vurgulayarak, hastalıkla nasıl mücadele ettiğini anlattı.​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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