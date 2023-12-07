Kayseri'de "Lösemiyi Tanımak" konulu seminer düzenlendi
Kayseri'de öğrencilere "Lösemiyi Tanımak" konulu seminer verildi.
Kayseri'de öğrencilere "Lösemiyi Tanımak" konulu seminer verildi.
OSB Teknik Koleji tarafından okulda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Pelin Su Öztürk ile Murat Gündoğan, lösemi hakkında bilgi verdi.
Okul Müdürü Abdullah Yıldız, farkındalığı arttırmak amacıyla düzenledikleri bu tür çalışmaları düzenli yapılacaklarını bildirdi.
Yıldız, seminere katılan herkese teşekkür ettiğini belirtti.
Lösemiyi yenen okulun mezunlarından Ahmet Can Karaca da tedavi sürecinde yaşama dair umudunu yitirmediğini vurgulayarak, hastalıkla nasıl mücadele ettiğini anlattı.
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