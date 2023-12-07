Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında 618 konutun temeli atılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamda ikinci etap 618 konutun temeli törenle atılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut Dairesi (TOKİ) iş birliğiyle tamamlanan birinci etabında 572 konutun anahtar tesliminin yapıldığı projenin ikinci etabında 618 konut için 9 Aralık Cumartesi günü temel atma töreni düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konforlu ve huzurlu yaşam alanları sunacak kentsel dönüşüm projeleri kapsamında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması olan projenin ikinci etabının hayata geçirileceğini belirten Büyükkılıç, 9 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'deki törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılacağını kaydetti.