Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 485 lira, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira) Buğday Kg 7,50 7,60 Arpa Kg 6,40 6,50 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 80,00 120,00 Sucuk Kg 388,85 485,00 Pastırma (takım) Kg 585,80 755,00