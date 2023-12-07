Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, inşası devam eden liseyi inceledi Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapımı devam eden Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapımı devam eden Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye örnek olacak lisenin inşaatının tüm hızıyla ilerlediğini belirtti.

Temeli kısa süre önce atılan okulun kaba inşaatının bitme aşamasına geldiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burası Kayseri'nin en önemli liselerinden biri olacak. 11 atölyesi olan İHA'ların, SİHA'ların, roketlerin, füzelerin üretiminin yapılacağı, başarılı gençlerin yetişeceği güzel bir okul olacak. Bu okuldan mezun olanlar Türkiye'nin en nadide üniversitelerinin en güzel bölümlerine gidebilecek. Burası 1926-1928 yılları arasında kurulan Uçak Fabrikası'nın olduğu yerdi. Dolayısıyla 100 yıl sonra havacılık tarihi Kayseri'de tekrar canlanıyor. Kayseri'nin istihdamı, uçak sanayisi ve teknolojisi yönünden önünü açacağını düşünüyorum. İş garantisi sağlayacak lisemiz, Kayseri ve Melikgazi'mize hayırlı olsun."