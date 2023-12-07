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        Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere basınında

        Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere basınında yer buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:46
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        Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere basınında
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        Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere basınında yer buldu.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İngiliz The Telegraph gazetesinde​​​​​​​ Erciyes Kayak Merkezi'ne yer verildi.

        Gazeteci Alf Alderson'un gezi yazıları kapsamında hazırlanan haberde, 3 bin 917 metre yüksekliği, 112 kilometrelik pistleri ve 19 modern teleferiği bulunan Erciyes'in hesaplı ve aynı zamanda keyif sunduğu aktarıldı.

        Erciyes Kayak Merkezi'nin Kapadokya ve Selçuklu eserleri gibi önemli turizm ve tarihi değerlere de yakın bir konumda bulunduğu ifade edilen haberde, ulaşım imkanlarının da çok iyi olduğuna dair bilgilere yer verildi.

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