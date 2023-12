Melikgazi Kayseri Basketbol zirve yarışında yer almak istiyor

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, ligin çok çekişmeli geçtiğini ve her sayının önemli olduğunu söyledi.

Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süren hazırlık döneminden sonra lige iyi başlangıç yaptıklarını belirtti.

Takımın hem içeride hem de deplasmanda iyi mücadele ettiğini vurgulayan Özsarı, "Evimizde önümüzdeki hafta oynayacağımız Hatay Büyükşehir Belediye maçı ve deplasmanda BOTAŞ maçıyla ilk devreyi bitiriyoruz." dedi.

Ligde 5 galibiyet elde ettiklerini aktaran Özsarı, "Bu sene lig hakikaten çok çekişmeli, 4. sıradaki takımla 12. takım arasında şu anda 3-4 puan farkı var ama bence sezon kafa kafaya geçecek gibi. Dolayısıyla her maç önemli, her sayının önemi var." diye konuştu.

- "Üst sıraları zorlayacağımızı umuyorum"

Fikstürden dolayı bazı sıkıntılar yaşadıklarını da aktaran Emre Özsarı, şöyle devam etti:

"Ligin ilk devresinde 6 maçı evimizde, 8 maçı deplasmanda oynuyoruz. Deplasmanda takımımız çok güzel reaksiyon gösteriyor. Deplasmanda Emlak Konut, Çankaya Belediyesi ve son olarak da ligde şu anda 3. sırada bulunan İzmit Belediyesi maçını kazandık. İnşallah ikinci devre fikstür avantajını da devreye sokarak üst sıraları zorlayacağımızı umuyorum. Hem takım hem de bireysel olarak hakikaten mücadeleci ekibiz. Ligde hedefimiz play-off ve daha üst sıralar. Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Oyuncular da hedefimizin farkında, buna göre mücadele ediyorlar. Sezon başında takımı oluştururken bunlara çok önem vermiştik. Bu sene sezon erken başladı, hazırlık süresi çok kısaydı. Yabancı oyuncuların geliş tarihinde sıkıntılar oldu. Tam anlamıyla adapte olamadan lige başladık. Buna rağmen iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz. Adım adım daha iyi yerlere gireceğimize inanıyorum."

Ligin yanında Avrupa'da da ciddi mücadele verdiklerinin altını çizen Özsarı, "Geçen yılın puan sıralamasına göre Avrupa kupalarına gidemiyorduk. Federasyon bize davet yollayınca Avrupa kupalarında yer aldık." şeklinde konuştu.

- "Hem Avrupa'da hem ligde oynamaya alıştık"

Emre Özsarı, Avrupa'da da mücadele ettikleri için yönetimin takıma takviyeler yaptığını anımsatarak, "Bu sezon Avrupa'daki ilk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Çünkü grubumuzda Avrupa'nın çok önemli kulüpleri bulunuyordu. Zor bir gruptu. Evimizde maç kaybetmemize rağmen deplasmanda aldığımız galibiyetlerle gruptan çıkmayı başardık." dedi.

Kayseri ekibinin hem ligde hem Avrupa'da başarılı olmayı arzu ettiğini vurgulayan Özsarı, şöyle devam etti:

"Kayseri, hem Avrupa'da hem kendi liginde final oynamaya çok alışık. Avrupa ligi oynamamıza rağmen dört yabancıyla devam ediyoruz. Hedefimizde Avrupa maçları için şu anda yeni bir yabancımız yok, var olanlarla devam etmek istiyoruz. Ama önümüzdeki seneye daha ciddi hedeflerle hazırlanacağız. Önümüzdeki sene itibarıyla daha köklü, daha kuvvetli, hem ligde hem Avrupa'da çok yukarılarda hedefi olan bir takım kuracağız."

Özsarı, her sporda olduğu gibi basketbolda da taraftarın başarıda önemli katkısı olduğunu, taraftar katkısını sonuna kadar hissettiklerini dile getirdi.

Kayseri'de ciddi bir basketbol taraftarı bulunduğuna dikkati çeken Özsarı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Taraftar hakikaten çok itici bir güç, Kayseri halkı bizi inanılmaz sahipleniyor. Kadın basketbolunda olmayacak şekilde bir taraftarımız var. Biz her maçta Avrupa kupası ya da derbi seviyesinde seyirci kitlesine ulaşıyoruz. Salon çoğu zaman yüzde 70 doluyor, hakikaten çok önemli. Kayseri halkımız basketbol takımını çok seviyor, çok sahipleniyor. Onlar bizim itici gücümüz, biz onlarla motive oluyoruz. Onların önünde oynamaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Onların önünde kazanarak, onları evlerine mutlu şekilde yollamak hakikaten bizim en büyük hedefimiz. Onlarla bir bütün oluşturduk. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Bu seyircinin önünde koçluk yapmaktan çok onur duyuyorum ve gurur duyuyorum. Her iki kulvarda mücadele ettiğimiz için zaman zaman zorlanıyoruz. Kayseri'den Avrupa'daki tüm şehirlere direkt uçuş yok. Bazı deplasman geliş gidiş sürecimizin 18 saati bulduğu oluyor. Avrupa'daki deplasman maçından hemen sonra ligdeki deplasman maçına gidiyoruz. Kayseri'ye 10 gün gelemediğimiz oluyor. Bu süreç tabii bizi çok etkiliyor, çok yoruyor. Çünkü her iki kulvarda da oynamak hakikaten çok değerli. Her iki kulvarda da elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz, başarılı olmak istiyoruz, bu da ister istemez oyuncuları yıpratıyor."