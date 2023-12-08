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        Başkan Büyükkılıç, yabancı öğrencilerle bir araya geldi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, URİSC Kentsel Ağaçlar Erasmus+ Projesi Konferansı kapsamında kente gelen yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:07
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        Başkan Büyükkılıç, yabancı öğrencilerle bir araya geldi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, URİSC Kentsel Ağaçlar Erasmus+ Projesi Konferansı kapsamında kente gelen yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, Sami Yangın Anadolu Lisesi tarafından misafir edilen yabancı öğrencilere yönelik kentin tanıtımının gerçekleştirildiği programa ev sahipliği yaptı.

        Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, Büyükşehir Meclis Salonu'nda düzenlenen konferansta, çalışmaları hakkında bilgi verdi, kente kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin şehir açısından önemini anlattı.

        Büyükkılıç da konferans sonrası öğrencilerle bir araya gelerek, şehir hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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