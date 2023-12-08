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        Eski kız arkadaşını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak

        RAMAZAN KAYA - Kayseri'de üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkan 18 yaşındaki eski kız arkadaşını sokakta av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:36
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        Eski kız arkadaşını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak
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        RAMAZAN KAYA - Kayseri'de üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkan 18 yaşındaki eski kız arkadaşını sokakta av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Gökhan Çatbaş (21) hakkında, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        Olayın nasıl gerçekleştiğine yer verilen iddianamede, maktul Edanur Çoban'ın, sanığın eski kız arkadaşı olduğu, ikilinin olay tarihinden 15-20 gün önce tartışarak ayrıldığı ifade edildi.

        Sonrasında sanığın maktulle barışmak için sürekli çevresinden sordurarak durumunu öğrendiği aktarılan iddianamede, nerede çalıştığını takip ettiği, sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalıştığı maktul ile olumlu bir bağlantı kuramadığı, olay tarihinden önce, tanık Y.B'nin dosyada yer alan beyanında da belirttiği üzere ya kendisini vuracağı ya da Çoban'ı öldüreceği yönünde sözler söylediği bilgisine yer verildi.

        - "Yerde iken 'öl' diyerek iki el ateş etti"

        Sanığın av tüfeğini olaydan bir gün önce temin ettiği belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

        "Sanığın, olay tarihinde maktulün çalıştığı iş yerinin önüne gittiği, çıkana kadar 1 saat 2 dakika beklediği, maktul iş yerinden çıktıktan sonra olaydan bir gün önce temin ettiği av tüfeğinin bulunduğu sırt çantasıyla arkasından takip ettiği, yolun karşı tarafındaki olay mahalline doğru maktulü takip ederek geçtiği, otopsi raporu, tanık S.T, diğer beyanlar ve görüntü inceleme tutanağından hareketle sanığın elinde bulunan av tüfeği ile maktulün sırt ve baş bölgesine birden fazla kez ateş ettiği, yerde iken 'öl' diyerek iki el daha ateş edip tasarlayarak öldürdüğü anlaşılmıştır."

        Sanığın savunmasında ise maktulün iş çıkış saatini bildiğini, araç ile orada beklediğini söylediği kaydedilen iddianamede, sanığın olayın ardından, geldiği araç ile kaçtığına, Ankara kara yolunda yakalandığına, tüfeğin de Himmetdede Mahallesi'nde sakladığı yerde bulunduğuna dikkat çekildi.

        İddianamede, tüfek üzerinde yapılan incelemede sanığa ait parmak izi çıktığı, başkasına ait parmak izi tespit edilmediği de vurgulandı.

        - Olay

        Anbar Mahallesi'nde 13 Eylül'de, üniversite eğitimi için harçlık biriktirmek amacıyla çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, sokakta eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, şüpheli tutuklanmıştı.﻿

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı'nı kazanan Çoban'ın, üniversite eğitimi için olaydan 4 gün sonra Tokat'a gitmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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