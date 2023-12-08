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        Kayseri'de müftülük Filistin'e yardım için 3 milyon 454 bin lira topladı

        Kayseri'de Kocasinan İlçe Müftülüğünce Filistin'e yardım amaçlı toplanan 3 milyon 454 bin 466 lira Türkiye Diyanet Vakfı'na gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:27
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        Kayseri'de müftülük Filistin'e yardım için 3 milyon 454 bin lira topladı
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        Kayseri'de Kocasinan İlçe Müftülüğünce Filistin'e yardım amaçlı toplanan 3 milyon 454 bin 466 lira Türkiye Diyanet Vakfı'na gönderildi.

        İlçe müftülüğünce yapılan açıklamaya göre, Filistin'e maddi ve manevi yardımlar Türkiye'nin dört bir yanından aralıksız devam ediyor.

        Bu kapsamda, Kocasinan İlçe Müftülüğü, Filistin için topladığı 3 milyon 454 bin 466 lira yardımı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine gönderdi.

        Yapılan yardım, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistinlilere ulaştırılacak.

        İlçe Müftüsü Halil Uzun, Filistin'e karşı zulmü ve baskısı devam eden İsrail'in her geçen gün dünyanın gözü önünde savaş suçu işlemeyi sürdürdüğünü belirtti.

        Uzun, işgalci İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinli kardeşlerine destek amacıyla kapsamlı bir yardım kampanyası düzenlediklerini anlattı.

        Kocasinan Müftülüğü personeli, imamlar, müezzinler, vaizler, Kur'an kursu öğretmenleri, Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Kadın Kolları'nın desteği ile 3 milyon 454 bin 466 lira topladıklarını belirten Uzun, bunu Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine gönderdiklerini kaydetti.

        Filistinli kardeşlerine bir nebze de olsa fayda sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Uzun, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Uzun, Müslümanlar için Kudüs'ün vazgeçilemeyecek bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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