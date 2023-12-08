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        Kayseri'de OSB'de yapılan yeni yol trafiğe açıldı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) alternatif yol olarak yapılan Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:20
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        Kayseri'de OSB'de yapılan yeni yol trafiğe açıldı
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) alternatif yol olarak yapılan Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı trafiğe açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde bulunan ve çalışmaları tamamlanan İsmail Erez Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.

        Açılışı yapan Büyükkılıç, kamulaştırmaları hariç 25 milyon lira civarında harcama yapılan bulvarı, 40 metrelik, üçer şeritten altı şerit şeklinde ulaşıma açtıklarını ifade etti.

        Yeni açılan yolun çevresinde oturan vatandaşlar ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Yeni açılan yol ile Osman Kavuncu Bulvarı ile Taha Carım Caddesi'nde trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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