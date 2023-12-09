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        ERÜ'de ameliyatlar robotik cerrahi sistemle yapılacak

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine kazandırılan robotik cerrahi sistem ile ilk ameliyat 11 Aralık Pazartesi üroloji alanında gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:26
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        ERÜ'de ameliyatlar robotik cerrahi sistemle yapılacak
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine kazandırılan robotik cerrahi sistem ile ilk ameliyat 11 Aralık Pazartesi üroloji alanında gerçekleştirilecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Demirkaya Holding'in bağışı ile ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerine kazandırılan robotik cerrahi sistemi "Da Vinci" sayesinde, üroloji, kadın doğum, kalp damar cerrahisi ve göğüs cerrahisi olmak üzere çeşitli branşlarda ameliyat yapılabilecek.

        Bir cerrah tarafından yönetilen bilgisayar ve yazılım temelli bu cihazın kurulumu, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum ve Kocaeli’den sonra Erciyes Üniversitesinde gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, hastane olarak bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, pazartesi günü yapılacak ilk ameliyat için heyecanlı olduklarını kaydetti.

        Horozoğlu, insan eliyle ulaşılması zor olan dokulara daha kolay ulaşılmasını sağlayan cihazla artık ameliyatların daha az kanama riskiyle daha kısa sürede yapılabileceğine dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri

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