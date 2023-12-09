Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

M.U. yönetimindeki 38 ACG 847 plakalı otomobil, Kuzey Çevreyolu Erkilet Kavşağı'nda üstünden kimlik çıkmayan bir kişinin kullandığı bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, erkek bisikletlinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

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