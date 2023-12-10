Kayseri'de tabancasını temizlerken kazara kendini vuran kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde tabancasını temizlerken kazara kendini vuran kişi yaralandı.

İ.Ö. (54), Bahçelievler Mahallesi 11. Sokak üzerindeki evinde temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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