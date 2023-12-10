Kayseri'de belediye personeline eğitim verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik "Etik Davranış İlkeleri Eğitim Programı" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, sivil savunma uzmanı Mehmet Karakaş, müdürler ve belediye personeli katıldı.

Büyükşehir Belediyesi avukatlarından Mehmet Aydın, programda kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermelerine yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren, toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak konuları hakkında bilgi verdi.