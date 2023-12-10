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        Kayseri'de muhtarların bulvar yenileme talebi gerçekleştiriliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, muhtarların talebi üzerine Erkilet Bulvarı'nı yeniliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:54
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        Kayseri'de muhtarların bulvar yenileme talebi gerçekleştiriliyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, muhtarların talebi üzerine Erkilet Bulvarı'nı yeniliyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet bölgesindeki muhtarların talep ettiği yol yenileme çalışması, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın talimatıyla yapılıyor.

        Bulvardaki asfalt yenileme çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, "Şu anda Yeşil Mahalle bölgesindeki Erkilet Bulvarı'mızda yılların getirdiği yıpranmışlıktan doğan sıkıntıyı gidermek amacıyla asfaltlarımızı frezeleyip yenilerini yaptık. Değerli muhtarımızın, mahallelimizin isteklerini hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Çalışmanın maliyetinin 15 milyon lira olduğunu belirten Büyükkılıç, 14 kilometrede çalışma yaptıklarını aktardı.

        Yeşil Mahalle Muhtarı Fatih Tellioğlu da Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Öncelikle başkanımız ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Burası, Yeşil Mahalle, Boztepe, Sancaktepe, General Emir, Ertuğrul Gazi, Yukarı Erkilet gibi mahallelerimizin bir sorunuydu. Bu sorunumuzu Memduh başkanımıza ilettik, gereğini her zamanki gibi yaptı. Mahallem, şahsım ve muhtarlarım adına teşekkür ediyorum."

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