Stat:RGHEnerTürk Enerji﻿

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Jeanvier), Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek (Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz), Karimi, Kemen (Dk. 84 Bahoken), Cardoso (Dk. 72 Mane), Morte (Dk. 90+4 Ackah), Thiam

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Gökcan Kaya (Dk. 70 Romero), Lusamba, Thuram (Dk. 69 Ahmed Hassan), Halil Akbunar (Dk. 84 Endri Cekici), Erencan Yardımcı (Dk. 70 Kappel)

Goller Dk. 61 Thiam, Dk. 90+1 Bahoken (Mondihome Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 83. Erdem Özgenç (Siltaş Yapı Pendikspor)

KAYSERİ

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