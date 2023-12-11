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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, OSB Yıldızları Listesi'nde yer alan firmaları kutladı

        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bu yıl 3. kez düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması'nda sıralamaya giren firmaları tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:10
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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, OSB Yıldızları Listesi'nde yer alan firmaları kutladı
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        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bu yıl 3. kez düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması'nda sıralamaya giren firmaları tebrik etti.

        Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılımlarıyla düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması 2023 Ödül Töreni'nde 11 kategoride 116 ödülün verildiğini belirtti.

        Törende, ödüle layık görülen firmalar içinde Kayseri OSB'de yerleşik bulunan 9 firmanın bulunduğunu vurgulayan Yalçın, firmaları tebrik etti.

        Yalçın, Kayseri OSB'de sanayicilerin şehrin kalkınması adına üretim yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "OSB Yıldızları Araştırması'nda OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların çeşitli kategorilerde elde ettikleri başarılar ve getirdikleri yenilikler övgüye değer bulunmaktadır. Araştırmada dereceye giren Türkiye çapındaki tüm firmalarımızı da kutluyorum. Yaptıkları üretim ve oluşturdukları markalar sayesinde Kayseri ismini dünyanın dört bir yanına duyuran sanayicilerimiz her türlü övgüye layıktır. Üretimde, istihdamda ve ihracatta başı çeken Kayseri OSB sanayicilerimiz her gün yeni başarılara imza atacak azme sahiptir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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