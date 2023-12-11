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        Öncü kadınların hikayesi Cumhuriyet'in 100. yılında sahneye taşındı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilkleri başarıp hemcinslerine öncü olan bazı kadınların hikayeleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sahneye taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:28
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        Öncü kadınların hikayesi Cumhuriyet'in 100. yılında sahneye taşındı
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilkleri başarıp hemcinslerine öncü olan bazı kadınların hikayeleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sahneye taşındı.

        Nilüfer Bıçakcıoğlu'nun derleyip hikayeleştirdiği "100 Yıl Öncesinden Sesleniyoruz" adlı tiyatro oyununda, Renkli Tebeşir Kültür Sanat Merkezi'nin oyuncuları Nilüfer Bıçakcıoğlu, Gülcan Ekinci ve Başak Aktaş sahne alıyor.

        Oyunda, Kayseri'nin ilk kadın milletvekili Ferruha Güpgüpoğlu, Türkiye'de modern kütüphaneciliğin öncü isimlerinden ve kütüphanecilik alanında ilk kadın profesör Jale Baysal, Türkiye'nin ilk kadın mimarlık mezunlarından Leman Cevat Tomsu ve ilk kadın dağcılardan İlmiye Bergman'ın yaşamından kesitlere yer veriliyor.

        Oyun yazarı ve yönetmeni Nilüfer Bıçakcıoğlu, AA muhabirine, 9 yıl önce 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından emekli olduğunu, 6 yıldır Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nde gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılında hem kadınları hem de Cumhuriyet'i anlatan bir çalışma yapmak istediğini anlatan Bıçakcıoğlu, geçen sene depremzedeler için Türk Kadınlar Birliği ile Renkli Tebeşir Kültür Sanat Merkezi ortaklığıyla "Töre" adlı oyunu sahnelediklerini ve gelirinin depremzedelere bağışlandığını belirtti.

        - "4 öncü kadınımız da Kayserili"

        Tarihe ilgisinin olduğunu ve sene başından beri Kayseri'nin öncü 4 kadınıyla ilgili araştırma yaptığını belirten Bıçakcıoğlu, şöyle konuştu:

        "Renkli Tebeşir Grubu'ndan arkadaşlarla çalışarak oyunu sergiledik. Aslında bu bir belgesel tiyatro ve 4 kadın var. Ferruha Güpgüpoğlu, Kayseri'nin ilk kadın milletvekili. Jale Baysal, Türkiye'nin ilk kütüphanecisi ve bu alanda ilk profesörü, bu konuda ilk dersleri veren akademisyen. Leman Cevat Tomsu, Türkiye ilk kadın mimarlarından ve akademisyen. O da mimarlık alanındaki ilk kadın profesör. İlmiye Bergman ise Türkiye'nin ilk kadın dağcısı. 4 öncü kadınımız da Kayserili."

        Bıçakcıoğlu, "Bergman, Kayseri'nin ileri gelen ailelerin birinde yetişmiş bir kadın ve Cumhuriyet çocuğu. Kayseri'de yapılan yatırımlar ve şehre kazandırdığı gelişmeleri anlattık. Ferruha Güpgüpoğlu ise Kurtuluş Savaşı'nda Kayseri'deki mücadeleyi ve bir kadın olarak kadınların Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişteki haklarını anlatıyor. Cevat Leman Tomsu ve Jale Baysal da Cumhuriyet çocukları olarak hem varlıklı ailenin çocuklarının hem de bir memur çocuğunun nasıl okuyabileceğini, Cumhuriyet'in nasıl bir fırsat eşitliği yarattığını bize anlatıyor." diye konuştu.

        Gösteride hem Bergman'ı hem de Güpgüpoğlu'nu oynadığını anlatan Bıçakcıoğlu, Türkiye'nin ilkleri arasına girmiş dört kadının hikayelerini, Cumhuriyet'in getirdiği yeniliklerle anlattıklarını ifade etti.

        - Cumhuriyet'in fırsat eşitliği vurgulanıyor

        Bir firmada uzman olarak çalışan Başak Aktaş ise amatör olarak başladığı tiyatroda gönüllülükle ilerlediklerini söyledi.

        Oyunda Leman Cevat Tomsu'yu canlandırdığını belirten Aktaş, "Aslında bir memur çocuğu. O dönemde memur çocuklarının da okuyabildiğini, Cumhuriyet'in fırsat eşitliğinden faydalanabildiğini görüyoruz." dedi.

        Aktaş, canlandırdıkları kadınların o dönemde yaşadığı zorlukları ve başarılarını sahnede anlattıklarını dile getirdi.

        Drama eğitmeni Gülcan Ekinci de Jale Baysal'ı canlandırdığını, bu sürecin kendisi için çok heyecanlı geçtiğini ifade etti.

        Ekinci, "Yüzyıl öncesine dönmek, onu hissedebilmek çok farklı bir histi hatta onu sahnede canlandırmak çok keyif verici. Memur çocuğu olarak hem profesör unvanı alıyor hem de ilk kadın kütüphaneci oluyor. Özellikle çalışmanın çok önemli olduğunu vurguluyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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