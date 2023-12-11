Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ekim ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, ekim ayında işsizlik rakamındaki gerilemenin sevindirici olduğunu belirtti.

Yeni iş kapılarının açılmaya devam edeceğini ifade eden Yalçın, "İşsizlik rakamının 2023 yılı ekim ayında yüzde 8,5'e gerilemesi sevindiricidir. Ortaya çıkan rakam, Kasım 2012'dan bu yana 11 yılın en düşük işsizlik seviyesi olmuştur. İşsizlik oranındaki düşüş, Türkiye ekonomisinin her türlü olumsuzluğa rağmen sergilediği performansının sonucudur ve yeni iş kapılarının açılmaya devam ettiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayicilerin üretim ve ihracat yapabilmek için yeni istihdam kapılarının açılması yönünde irade koymaya devam edeceğini vurgulayan Yalçın, istihdam edilenlerin sayısının 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre arttığını dile getirdi.

Yalçın, istihdamın da arttığına dikkati çekerek, istihdam edilenlerin sayısının bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin olduğunu kaydetti.