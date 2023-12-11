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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen hikaye yarışmasının sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:20
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen hikaye yarışmasının sonuçları açıklandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 576 kişinin başvurduğu yarışmada, jüri üyelerince yapılan değerlendirmenin ardından 6 hikaye ödüle layık görüldü.

        Yarışmada, birinciliği "Bir Hatırlatma" adlı hikayesiyle Sacide Çobanoğlu, ikinciliği "Şiir, Cezbe ve Güzergan" adlı hikayesiyle Yaşar Bayar, üçüncülüğü ise "İbrahimce" adlı hikayesiyle Ali İpek kazandı.

        Filiz Karadağ "Geyikli Duvar Halısı ve Babasız Kızlar Baladı", Erdi Akbulut "Fahir Bahti", İbrahim Purçak "Darıdünyada Var Ediyorum" adlı eserleriyle de mansiyona layık görüldü.

        Dereceye giren yarışmacılardan birinciye 8 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 6 bin ve 2 bin liralık mansiyon ödülü verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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