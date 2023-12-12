Kayseri'de futbol müsabakalarına hakem ataması yapılmayacak

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Altun, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı nedeniyle Kayseri'de oynanacak futbol müsabakalarına hakem ataması yapılmayacağını duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Altun, açıklamasında, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonucu ikinci bir duyuruya kadar Kayseri İl Hakem Kurulu olarak ilimizde oynanacak tüm müsabakalara hakem ataması yapılmayacaktır." ifadesini kullandı.