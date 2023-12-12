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        Kayseri'de futbol müsabakalarına hakem ataması yapılmayacak

        Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Altun, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı nedeniyle Kayseri'de oynanacak futbol müsabakalarına hakem ataması yapılmayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:11
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        Kayseri'de futbol müsabakalarına hakem ataması yapılmayacak
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        Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Altun, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı nedeniyle Kayseri'de oynanacak futbol müsabakalarına hakem ataması yapılmayacağını duyurdu.

        Altun, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

        Altun, açıklamasında, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonucu ikinci bir duyuruya kadar Kayseri İl Hakem Kurulu olarak ilimizde oynanacak tüm müsabakalara hakem ataması yapılmayacaktır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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