Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği İsrail'i kınadı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Dernek Başkanı Ahmet Taş, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Filistin'de 8 binden fazlası çocuk olmak üzere 18 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

İslam dünyası ve 3. dünya ülkelerinin bu zulme sessiz kaldığını dile getiren Taş, Gazze'de 2 milyon insanın ölüme terk edildiğini söyledi.

Taş, "ABD hükümeti bölgeye gönderdiği uçak gemileri ve nükleer denizaltıları ile İsrail soykırımına destek olmuştur. Böylece Gazze'de, Filistin'de devam eden insanlık suçunun baş sorumlusu olduğunu ortaya koymuş, soykırım sanıkları tarihindeki listede yerini sağlama almıştır." dedi.

Taş, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bölgede barışın sağlanması için başlattığı diplomatik çabaları desteklediklerini kaydetti.