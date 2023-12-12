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        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli yakalandı

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulundu, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:40
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        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulundu, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, inşaatın çatısında S.D'yi (12) bıçakla öldürülmüş halde buldu.

        İncelemenin ardından cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve olayın ardından evine giden T.Ş. (13), ailesinin ihbarıyla gözaltına alındı.

        Şüphelinin, bir bilgisayar oyunundan etkilenerek cinayeti işlediği değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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